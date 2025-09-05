В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков

Российским подросткам в возрасте от 14 до 17 лет будет проще найти себе работу. Власти страны намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних, а также, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствующие инициативы содержатся в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года, пишет РИА Новости.

Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру подростковой занятости. В регионах будут утверждены стандарты трудоустройства подростков.

Исполнителями назначены уполномоченный при президенте по правам ребенка, а также исполнительные органы субъектов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что с первых дней осени у российских школьников появилась возможность официально работать в выходные и праздничные дни. Соответствующие изменения вступили в силу.

Как пояснила HR-эксперт Зилина Султанова, несовершеннолетних можно привлекать в таких сферах, как раздача листовок, помощь в магазинах, общепит и пешие курьерские услуги.