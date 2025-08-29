МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
HR-эксперт рассказала, куда могут трудоустроиться подростки с 1 сентября

Если несовершеннолетнему еще нет 16 лет, то он сможет работать не более пяти часов в день во время каникул и 2,5 часа во время учебы.
Дарина Криц 2025-08-29 12:41:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С первых дней осени у российских школьников появилась возможность официально работать в выходные и праздничные дни. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября этого года.

Как пояснила HR-эксперт Зилина Султанова, несовершеннолетних можно привлекать в таких сферах, как раздача листовок, промоушн (целенаправленная реклама товара), помощь в магазинах (будь то работа мерчендайзером, фасовщиком или консультантом), общепит (официанты или помощники на кухне) и курьерские услуги, но пешие, без использования транспорта.

«Важно, чтобы работа не была вредной, тяжелой и не входила в перечень запрещенных для несовершеннолетних, утвержденный Минтрудом», - рассказала эксперт «Звезде».

Говоря о графике работы несовершеннолетних сотрудников, Султанова отметила, что запрещаются ночные смены в период с 22.00 до 06.00. Если подростку не исполнилось 16 лет, то он должен работать не более пяти часов в день во время каникул и 2,5 часа во время учебы.

Если соискателю от 16 до 18 лет, то его могут трудоустроить с семичасовым графиком работы в день в период каникул и четырехчасовым во время учебы. Если необходимо привлечь несовершеннолетнего к работе в выходные или праздничные дни, то требуется письменное согласие одного из родителей или разрешение органов опеки.

Ранее Зилина Султанова указала на одну из распространенных ошибок при составлении резюме. Она обратила внимание на то, что следует указывать должность, на которую человек претендует.

