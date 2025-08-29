HR-эксперт рассказала, куда могут трудоустроиться подростки с 1 сентября

С первых дней осени у российских школьников появилась возможность официально работать в выходные и праздничные дни. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября этого года.

Как пояснила HR-эксперт Зилина Султанова, несовершеннолетних можно привлекать в таких сферах, как раздача листовок, промоушн (целенаправленная реклама товара), помощь в магазинах (будь то работа мерчендайзером, фасовщиком или консультантом), общепит (официанты или помощники на кухне) и курьерские услуги, но пешие, без использования транспорта.

«Важно, чтобы работа не была вредной, тяжелой и не входила в перечень запрещенных для несовершеннолетних, утвержденный Минтрудом», - рассказала эксперт «Звезде».

Говоря о графике работы несовершеннолетних сотрудников, Султанова отметила, что запрещаются ночные смены в период с 22.00 до 06.00. Если подростку не исполнилось 16 лет, то он должен работать не более пяти часов в день во время каникул и 2,5 часа во время учебы.

Если соискателю от 16 до 18 лет, то его могут трудоустроить с семичасовым графиком работы в день в период каникул и четырехчасовым во время учебы. Если необходимо привлечь несовершеннолетнего к работе в выходные или праздничные дни, то требуется письменное согласие одного из родителей или разрешение органов опеки.

