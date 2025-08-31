МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦАХАЛ пригрозила добраться до лидеров ХАМАС за рубежом

Расправа над чиновниками на территории Газы уже началась.
Константин Денисов 2025-08-31 19:49:23
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

ЦАХАЛ доберется до палестинских чиновников, скрывающихся за границей. Такое заявление сделал начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир.

«Большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, мы доберемся и до них», - приводит его слова пресс-служба ЦАХАЛ.

Он напомнил, что накануне израильская армия атаковала одного из чиновников ХАМАС.

Кроме того, Замир подчеркнул, что эти действия дополняют удары ЦАХАЛ по позициям движения на территории разных стран.

Ранее сообщалось, что 19 человек погибли при обстреле Израилем жилого дома в Газе. Из них шестеро - дети.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
