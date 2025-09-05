МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Польши: Украина останется в границах, которые сможет защитить

Польские власти также настаивают на свободе Украины в вопросах интеграции с Западом.
Ян Брацкий 2025-09-05 22:01:18
© Фото: Petrov Sergeynews.ru Global Look Press

Украина должна остаться в границах, которые сможет защитить, а также иметь право выбора в вопросе дальнейших отношений с западными союзниками.

Такую мысль в эфире национального телевидения озвучил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским СМИ заявил, что Украина имеет право на существование только если «отпустит» людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму и Донбассе определили свою принадлежность к России.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что власти киевского режима поставили перед собой цель уничтожить все русское на Украине. С такой позицией официального Киева Москва мириться не собирается, уточнил Лавров.

