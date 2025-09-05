МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поблагодарил бойцов КНДР за участие в освобождении Курской области

Министр обороны России отметил, что отношения двух государств складывались во время сражений.
Дарья Ситникова 2025-09-05 20:24:09
© Фото: Минобороны России

Во время торжественного приема по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР министр обороны России Андрей Белоусов восхитился военнослужащими Корейской Народной Армии. Он поблагодарил их за участие в освобождении Курской земли от военных ВСУ.

Со слов Белоусова, отношения между Россией и КНДР особо связаны, поскольку они складывались во время сражений, в которых и российские, и солдаты Корейской Народной Армии сражались «плечом к плечу».

«И безусловно не могу не отметить, что наши отношения динамично развиваются», - добавил министр обороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна никогда не забудет героизм военных КНДР в Курской области. Российский лидер поблагодарил Ким Чен Ына за участие в борьбе с современным неонацизмом.

Сегодня Белоусов принял участие в приеме по случаю предстоящей годовщины основания КНДР. В знак уважения он возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

#Россия #освобождение #КНДР #Курская область #военнослужащие #Белоусов
