Лидер КНДР пообещал продолжить поддержку РФ

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Свое заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства», - цитирует агентство лидера Северной Кореи.

Глава КНДР подчеркнул, что считает это «братским долгом» и его страна неизменно останется преданной выполнению договора между Россией и Северной Кореей.

Напомним, в среду в Пекине проходили мероприятия по случаю восьмидесятилетия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе приняли в них участие. Они наблюдали военный парад, на котором Китай показал новейшее оружие.

Затем главы России и КНДР почти 2,5 часа беседовали в резиденции Дяоюйтай. После завершения переговоров президент России проводил лидера КНДР до автомобиля. Когда главы государств подходили к машине, Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну прилететь в Россию.