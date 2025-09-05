Политолог: прошлые скандалы могут помешать Макгрегору на выборах

Политолог, публицист Юрий Самонкин объяснил в разговоре со «Звездой», какая вероятность того, что бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора допустят к выборам президента в Ирландии.

Напомним, Макгрегор призвал жителей Ирландии связаться с местными властями и попросить их выдвинуть его кандидатуру на предстоящих выборах президента страны.

«Конор Макгрегор - это, действительно, известный и авторитетный спортсмен на территории Европы. Поэтому он может заявлять любые интересные инициативы и все ему будет сходить с рук. Но с точки зрения практики здесь есть политическая правая коллизия», - сказал политолог.

Макгрегор может попробовать поучаствовать в выборах в Ирландии, если законодательство и местные органы, которые регистрируют кандидатов, закроют глаза на его прошлый скандал, а уж тем более на судебное дело с изнасилованием.

«Если на все это закроют глаза и ему дадут возможность полностью реабилитировать себя в политике, тогда его вполне могут допустить до участия в качестве кандидата. Президентские выборы - это не ринг, не поединок. Это огромная кропотливая управленческая работа, связанная с изданием своего избирательного штаба, своей команды. И в первую очередь создание своей политической программы, которая учитывала бы интересы всех ирландцев», - сказал Самонкин.

Он также отметил, что Ирландия всегда стремилась к абсолютной независимости и абсолютному суверенитету. Ей нужен здравый политик, который мог бы вывести страну из экономического тупика, чтобы она перестала зависеть от многих решений со стороны Великобритании.

«Если Макгрегор с этим справится, то он войдет в историю как политик новой формации. С точки зрения практики это гораздо сложнее. Британской элите выгодно, чтобы ирландский президент был абсолютно подконтрольный, лояльный и спокойный», - добавил публицист.

Нынешнее руководство Ирландии ведет абсолютно теневую и спокойную политику по отношению к Великобритании и другим военно-политическим конфликтам. Страна не фигурирует ни в каких новостных сводках, из-за этого создается впечатление, что этого острова и не существует. А по факту Ирландия также поддерживает связь с Великобританией.

«Я сомневаюсь, что Макгрегор может знать что-то об истории и бросить вызов британской короне. На президентских выборах шансы у всех равны, а решает избиратель», - подытожил Самонкин.

Президентские выборы в Ирландии должны пройти 11 ноября 2025 года. С ноября 2011 года пост занимает Майкл Хиггинс.