Политолог: прошлые скандалы могут помешать Макгрегору на выборах

Политолог объяснил, что Ирландии нужен сильный политик, который будет способен вывести страну из зависимости от Великобритании. Если Макгрегора допустят до выборов, то его ожидает «кропотливая управленческая работа».
Дарья Ситникова 2025-09-05 17:59:02
© Фото: IMAGO, Ron Adar, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог, публицист Юрий Самонкин объяснил в разговоре со «Звездой», какая вероятность того, что бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора допустят к выборам президента в Ирландии.

Напомним, Макгрегор призвал жителей Ирландии связаться с местными властями и попросить их выдвинуть его кандидатуру на предстоящих выборах президента страны.

«Конор Макгрегор - это, действительно, известный и авторитетный спортсмен на территории Европы. Поэтому он может заявлять любые интересные инициативы и все ему будет сходить с рук. Но с точки зрения практики здесь есть политическая правая коллизия», - сказал политолог.

Макгрегор может попробовать поучаствовать в выборах в Ирландии, если законодательство и местные органы, которые регистрируют кандидатов, закроют глаза на его прошлый скандал, а уж тем более на судебное дело с изнасилованием.

«Если на все это закроют глаза и ему дадут возможность полностью реабилитировать себя в политике, тогда его вполне могут допустить до участия в качестве кандидата. Президентские выборы - это не ринг, не поединок. Это огромная кропотливая управленческая работа, связанная с изданием своего избирательного штаба, своей команды. И в первую очередь создание своей политической программы, которая учитывала бы интересы всех ирландцев», - сказал Самонкин.

Он также отметил, что Ирландия всегда стремилась к абсолютной независимости и абсолютному суверенитету. Ей нужен здравый политик, который мог бы вывести страну из экономического тупика, чтобы она перестала зависеть от многих решений со стороны Великобритании.

«Если Макгрегор с этим справится, то он войдет в историю как политик новой формации. С точки зрения практики это гораздо сложнее. Британской элите выгодно, чтобы ирландский президент был абсолютно подконтрольный, лояльный и спокойный», - добавил публицист.

Нынешнее руководство Ирландии ведет абсолютно теневую и спокойную политику по отношению к Великобритании и другим военно-политическим конфликтам. Страна не фигурирует ни в каких новостных сводках, из-за этого создается впечатление, что этого острова и не существует. А по факту Ирландия также поддерживает связь с Великобританией.

«Я сомневаюсь, что Макгрегор может знать что-то об истории и бросить вызов британской короне. На президентских выборах шансы у всех равны, а решает избиратель», - подытожил Самонкин.

Президентские выборы в Ирландии должны пройти 11 ноября 2025 года. С ноября 2011 года пост занимает Майкл Хиггинс.

#Выборы #Ирландия #наш эксклюзив #Конор Макгрегор
