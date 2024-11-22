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Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Боец обязан выплатить истцу ущерб в общей сумме 248,6 тысяч евро.
Таисия Кваша 2024-11-22 21:48:38
© Фото: IMAGO, Ron Adar, Globallookpress

Бывшего чемпиона UFC, бойца смешанных единоборств, Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание Irish Examiner.

Никита Хэнд, обвинившая Макгрегора в изнасиловании и избиении в декабре 2018 года в отеле на юге Дублина, выиграла иск о возмещении ущерба. Борец теперь обязан выплатить компенсацию в размере 248,6 тысяч евро, которые присвоили присяжные в суде. Обсуждение вердикта обвиняемому продлилось шесть часов.

Ранее Конор Макгрегор заявлял, что секс с потерпевшей происходил по обоюдному согласию.

#в стране и мире #UFC #Конор Макгрегор #ущерб #сексуальное насилие
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