Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Бывшего чемпиона UFC, бойца смешанных единоборств, Конора Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии. Об этом сообщило издание Irish Examiner.

Никита Хэнд, обвинившая Макгрегора в изнасиловании и избиении в декабре 2018 года в отеле на юге Дублина, выиграла иск о возмещении ущерба. Борец теперь обязан выплатить компенсацию в размере 248,6 тысяч евро, которые присвоили присяжные в суде. Обсуждение вердикта обвиняемому продлилось шесть часов.

Ранее Конор Макгрегор заявлял, что секс с потерпевшей происходил по обоюдному согласию.