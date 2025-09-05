МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы ВСУ сгорели от термобарических снарядов «Солнцепека»

Удар расчета модернизированной ТОС-1А наносился по пункту управления беспилотниками врага на Красноармейском направлении.
2025-09-05 15:34:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских расчетов беспилотников. Это сделал расчет модернизированной ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Центр».

Уточняется, что удар наносился на Красноармейском направлении. Целью стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами неприятеля. Выполнить точный залп термобарическими снарядами позволила автоматизированная система управления огнем. 

Цель была поражена на расстоянии более чем в 20 километров от точки пуска. При этом корректировку стрельбы осуществляли российские операторы беспилотников в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что расчет нашей «Тосочки» выжег опорный пункт ВСУ под Красноармейском. В тот раз удар наносился также в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #тос-1а #Солнцепек #уничтожение #красноармейское направление #Дроноводы
