Fox News: в пятницу Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп уже 5 сентября подпишет указ о переименовании американского министерства обороны в «министерство войны» . Об этом сообщает американский канал Fox News, ссылаясь на одного из чиновников Белого дома.

«Трамп и министр обороны Пит Хегсет недавно заявили о своем желании изменить название агентства», - передает телеканал.

Это одна из инициатив, которые администрация президента США выдвинула в рамках кампании по формированию «воинской этики» в Пентагоне, отмечает Fox News.

В конце августа газета The Wall Street Journal писала, что в США ищут способ снова переименовать Пентагон в «министерство войны». Для изменения названия нужно было одобрение Конгресса, и Белый дом искал способы обойти это правило.

По данным издания, уже в первые недели второго президентского срока Трампа в Пентагоне начали разработку законодательных инициатив для изменения названия министерства.

В пользу переименования американский лидер высказывался еще в январе. Тогда он напомнил, что «министерство войны» - изначальное название ведомства. Только в 1949 году оно стало «министерством обороны» в результате масштабной военной реформы по итогам Второй мировой войны.

По мнению Трампа, историческое название более звучное и дает понять, что Соединенные штаты «не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления».