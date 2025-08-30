МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: в США ищут способ переименовать Пентагон снова в «министерство войны»

Сейчас для изменения названия нужно одобрение Конгресса, Белый дом ищет способы обойти это правило.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 23:35:58
© Фото: defense.gov

Власти США пытаются найти способ переименовать министерство обороны страны - Пентагон - в «министерство войны». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, уже в первые недели второго президентского срока Дональда Трампа в Пентагоне начали разрабатывать законодательные инициативы, которые позволили бы изменить название оборонного ведомства и должность его руководителя. Сейчас для этого нужно получить одобрение Конгресса, поэтому власти ищут другой способ переименовать МО.

Еще в январе американский лидер высказался в пользу изменения названия ведомства. Он напомнил, что оно называлось министерством войны раньше и только в 1949 году стало министерством обороны. По мнению Трампа, историческое название более звучное и ясно дает понять, что США «не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Пентагон #министерство войны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 