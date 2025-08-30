WSJ: в США ищут способ переименовать Пентагон снова в «министерство войны»

Власти США пытаются найти способ переименовать министерство обороны страны - Пентагон - в «министерство войны». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, уже в первые недели второго президентского срока Дональда Трампа в Пентагоне начали разрабатывать законодательные инициативы, которые позволили бы изменить название оборонного ведомства и должность его руководителя. Сейчас для этого нужно получить одобрение Конгресса, поэтому власти ищут другой способ переименовать МО.

Еще в январе американский лидер высказался в пользу изменения названия ведомства. Он напомнил, что оно называлось министерством войны раньше и только в 1949 году стало министерством обороны. По мнению Трампа, историческое название более звучное и ясно дает понять, что США «не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления».