Захарова: Путин вежливо ответил на требования Киева о встрече

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент России максимально вежливо ответил на требования Украины о встрече. Об этом сообщает 360.ru.

Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме Владимир Путин высказался по поводу встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Украина выставила требования о проведении переговоров на своей территории. Однако российский лидер деликатно ответил, что такой запрос является избыточным.

«Если реально кто-то хочет с нами встретиться - мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации город-герой Москва», - подчеркнул Путин.

Российский лидер считает, что Москва - самое подходящее место для проведения переговоров с украинской стороной. Здесь Россия сможет обеспечить безопасность Зеленскому и другим представителям Украины.