Операторы ударных дронов сорвали ночную атаку гексакоптеров ВСУ

Минобороны России показало кадры, на которых наши беспилотники тараном уничтожают украинские тяжелые БПЛА.
2025-08-24 06:27:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» успешно отразили ночную атаку вражеских гексакоптеров.

На Запорожском направлении бойцы 35-й армии ночью обнаружили приближение группы украинских гексакоптеров «Баба-Яга». Эти аппараты двигались в сторону наших позиций.

Бойцы подразделений противодействия БПЛА успешно перехватили цели и уничтожили беспилотную технику ВСУ в воздушном бою.

Минобороны России показало кадры, на которых наши беспилотники тараном уничтожают украинские тяжелые дроны.

Ранее военнослужащие 3-го армейского корпуса рассказали, как ремонтируют и перепрошивают трофейные беспилотники, а потом используют перехваченные дроны против ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

