Цивилева: ветеранам передано более 330 авто с ручным управлением

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая в рамках Восточного экономического форума, сообщила, что фонд передал ветеранам с тяжелой инвалидностью более 330 автомобилей с ручным управлением.

«За два года мы передали ветеранам более 2 000 средств технической реабилитации, среди которых уникальные инновационные отечественные разработки, адаптировали свыше 1 800 квартир и домов героев с инвалидностью для комфортного проживания», - добавила она.

Также Анна Цивилева выразила уверенность, что этот опыт может быть масштабирован и внедрен в социальное сопровождение не только ветеранов специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области. Она побеседовала с сотрудниками и посетителями, осмотрела кабинеты реабилитации, поговорила с теми, кто проходит курс восстановления.