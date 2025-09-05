МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева: ветеранам передано более 330 авто с ручным управлением

Также фонд «Защитники Отечества» адаптировал более 1 800 квартир и домов ветеранов с инвалидностью для их комфортного проживания.
Тимур Шерзад 2025-09-05 11:48:04
© Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая в рамках Восточного экономического форума, сообщила, что фонд передал ветеранам с тяжелой инвалидностью более 330 автомобилей с ручным управлением.

«За два года мы передали ветеранам более 2 000 средств технической реабилитации, среди которых уникальные инновационные отечественные разработки, адаптировали свыше 1 800 квартир и домов героев с инвалидностью для комфортного проживания», - добавила она. 

Также Анна Цивилева выразила уверенность, что этот опыт может быть масштабирован и внедрен в социальное сопровождение не только ветеранов специальной военной операции. 

Ранее сообщалось, что Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области. Она побеседовала с сотрудниками и посетителями, осмотрела кабинеты реабилитации, поговорила с теми, кто проходит курс восстановления.

#Автомобили #защитники отечества #Анна Цивилева #ветераны СВО
