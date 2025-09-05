Минтранс работает над открытием других аэропортов после Геленджика

Минтранс России работает над открытием других аэропортов после Геленджика. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

По словам Никитина, в Геленджике был не последний аэропорт, который должен возобновить работу.

Отвечая на вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, глава Минтранса сообщил, что «возможны разные варианты».

Напомним, что 18 июля этого года в Геленджик из Москвы вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань в Геленджике и еще 11 аэропортов были закрыты на юге России с февраля 2022 года по соображениям безопасности.