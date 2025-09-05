МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минтранс работает над открытием других аэропортов после Геленджика

В Минтрансе отметили, что в Геленджике был не последний аэропорт, который должен возобновить работу.
Виктория Бокий 2025-09-05 11:10:22
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Минтранс России работает над открытием других аэропортов после Геленджика. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

По словам Никитина, в Геленджике был не последний аэропорт, который должен возобновить работу.

Отвечая на вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, глава Минтранса сообщил, что «возможны разные варианты».

Напомним, что 18 июля этого года в Геленджик из Москвы вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань в Геленджике и еще 11 аэропортов были закрыты на юге России с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

#в стране и мире #Аэропорт #Минтранс #Геленджик #андрей никитин
