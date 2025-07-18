Из Москвы в Геленджик вылетел первый за три года регулярный рейс

Первый регулярный рейс вылетел из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва. Гостей встретит обновленный терминал аэропорта, готовый обеспечить высокий уровень сервиса.

Воздушная гавань в Геленджике и еще 11 аэропортов были закрыты на юге России с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

Сейчас вылеты в Геленджик также запланированы на 20 и 23 июля. А уже с 25 июля самолеты по этому направлению будут летать каждый день. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих.

Перед вылетом в аэропорту Шереметьево выстроилась очередь, люди с нетерпением ждали долгожданного полета в город, где их встретят друзья, родные и море.