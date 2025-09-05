«Град» обрушился на пехоту ВСУ в лесополосе под Красноармейском

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям украинских подразделений в лесополосе под Красноармейском. Об этом рассказала корреспондент Лана Иден, побывавшая в зоне боевых действий и пообщавшаяся с военнослужащими.

Командир взвода Александр Кузин сообщил, что расчет готовился к выполнению огневой задачи полным пакетом снарядов по живой силе противника.

«Работаем на реактивной системе залпового огня "Град" калибра 122 миллиметра. Сейчас будем отрабатывать полным пакетом по живой силе противника, находящейся в лесополосе», - рассказал он.

Наша пехота наступает на Красноармейск, поэтому парни работают чаще обычного - до трех раз в сутки.

«Обычно есть чуйка перед выездом. Если чувствуешь, что что-то не так, то, соответственно, уже остерегаешься. А если прям такое игривое, хорошее настроение, то, значит, в любом случае все будет хорошо. Сегодня игривое, так что все будет нормально», - отметил Кузин.

Механик-водитель Илья Седунов рассказал о порядке работы. После получения координат выставляются параметры, подготавливается машина и выполняется залп. Он подчеркнул надежность техники.

«Выставляем таймер, какой здесь порядок, сколько нам надо выполнить, стрельбу. Выставляем, включаем зажигание, все, и выполняем залп. Машина нас не подводит, ценим и уважаем, мы ее называем ласточкой», - поделился Седунов.

Как отмечает корреспондент, от развертывания боевой машины до открытия огня проходит около пяти минут. Первые пять выстрелов выполняются как пристрелочные, после чего проводится корректировка. Дальность стрельбы в данном случае составила менее 10 километров.

По данным военных, всего по позициям противника было выпущено около 20 реактивных снарядов. Корректировка и оценка результатов велась с использованием беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.