МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» обрушился на пехоту ВСУ в лесополосе под Красноармейском

Артиллеристы работают до трех раз в сутки, поддерживая наступление российской пехоты на Красноармейск.
Лана Иден 2025-09-05 13:20:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям украинских подразделений в лесополосе под Красноармейском. Об этом рассказала корреспондент Лана Иден, побывавшая в зоне боевых действий и пообщавшаяся с военнослужащими.

Командир взвода Александр Кузин сообщил, что расчет готовился к выполнению огневой задачи полным пакетом снарядов по живой силе противника.

«Работаем на реактивной системе залпового огня "Град" калибра 122 миллиметра. Сейчас будем отрабатывать полным пакетом по живой силе противника, находящейся в лесополосе», - рассказал он.

Наша пехота наступает на  Красноармейск, поэтому парни работают чаще обычного - до трех раз в сутки.

«Обычно есть чуйка перед выездом. Если чувствуешь, что что-то не так, то, соответственно, уже остерегаешься. А если прям такое игривое, хорошее настроение, то, значит, в любом случае все будет хорошо. Сегодня игривое, так что все будет нормально», - отметил Кузин.

Механик-водитель Илья Седунов рассказал о порядке работы. После получения координат выставляются параметры, подготавливается машина и выполняется залп. Он подчеркнул надежность техники.

«Выставляем таймер, какой здесь порядок, сколько нам надо выполнить, стрельбу. Выставляем, включаем зажигание, все, и выполняем залп. Машина нас не подводит, ценим и уважаем, мы ее называем ласточкой», - поделился Седунов.

Как отмечает корреспондент, от развертывания боевой машины до открытия огня проходит около пяти минут. Первые пять выстрелов выполняются как пристрелочные, после чего проводится корректировка. Дальность стрельбы в данном случае составила менее 10 километров.

По данным военных, всего по позициям противника было выпущено около 20 реактивных снарядов. Корректировка и оценка результатов велась с использованием беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ #наш эксклюзив #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 