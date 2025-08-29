МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» расчистил путь штурмовикам на Красноармейском направлении

Артиллеристы убрали препятствия с пути российских войск.
2025-08-29 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанёс мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео атаки на позиции противника опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

После того, как операторы разведывательных беспилотников передали координаты огневых точек ВСУ, мешавших наступлению российских войск, машина выехала на позицию и устранила все помехи с пути штурмовиков.

Удар наносился в расстояния более 15 километров. Воздушная разведка подтвердила уничтожение всех целей.

После выполнения задачи расчет вернулся в тыловой район в ожидании новых приказов.

Ранее сообщалось о том, что экипаж танка Т-72 уничтожил позиции украинских боевиков в лесополосе в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Миноброны РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 