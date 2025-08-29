Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанёс мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео атаки на позиции противника опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

После того, как операторы разведывательных беспилотников передали координаты огневых точек ВСУ, мешавших наступлению российских войск, машина выехала на позицию и устранила все помехи с пути штурмовиков.

Удар наносился в расстояния более 15 километров. Воздушная разведка подтвердила уничтожение всех целей.

После выполнения задачи расчет вернулся в тыловой район в ожидании новых приказов.

Ранее сообщалось о том, что экипаж танка Т-72 уничтожил позиции украинских боевиков в лесополосе в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.