«Град» расчистил путь штурмовикам на Красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанёс мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Видео атаки на позиции противника опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
После того, как операторы разведывательных беспилотников передали координаты огневых точек ВСУ, мешавших наступлению российских войск, машина выехала на позицию и устранила все помехи с пути штурмовиков.
Удар наносился в расстояния более 15 километров. Воздушная разведка подтвердила уничтожение всех целей.
После выполнения задачи расчет вернулся в тыловой район в ожидании новых приказов.
Ранее сообщалось о том, что экипаж танка Т-72 уничтожил позиции украинских боевиков в лесополосе в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»