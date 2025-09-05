МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: деньги - важная вещь, но не самая главная

По мнению президента РФ, намного важнее правильно организовать работу и определить ее приоритеты.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 10:19:51
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

По словам президента России Владимира Путина, самое главное при решении задач на Дальнем Востоке - это грамотно организованная работа. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Деньги - всегда важная вещь, но это не самое главное», - подчеркнул политик.

Ведущая ВЭФ задала вопрос Путину о том, где брать деньги на развитие Дальнего Востока. Президент РФ ответил, что финансы не самое главное, намного важнее правильно организовать работу и определить ее приоритеты. А также для решения задач Дальнего Востока необходимо взаимодействие между различными структурами.

Напомним, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России. Также он определил развитие этого региона главным приоритетом на текущий век.

#в стране и мире #Путин #Дальний Восток #деньги #финансирование
