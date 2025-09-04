«Битцевский маньяк» пожаловался на потерю времени в колонии

Ставший известным как «Битцевский маньяк» и осужденный на пожизненный срок Александр Пичушкин пожаловался на потерю времени при рассмотрении заявления о переводе из ИК «Полярная сова», в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонию ближе к Москве. Об этом рассказало агентство РИА новости, ссылаясь на судебные материалы.

«Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени - нескольких месяцев», - заявил Пичушкин в дополнениях к иску.

«Битцевский маньяк» также пожаловался, что трата времени создала дополнительный риск усугубления его болезней.

В середине июня столичный Замоскворецкий суд отклонил иск Пичушкина. В нем он просил о переводе в колонию, расположенную ближе к месту жительства его матери.

В заявлении подчеркивалось, осужденный имеет проблемы со здоровьем, которые препятствуют его нахождению в колонии, которая расположена «в сложных климатических условиях». Медицинская справка, которую изучил суд, не подтвердила эти доводы.

Считалось, что на счету Пичушкина сорок девять жертв. Свои преступления он совершал в 1990-2000-х годах, в основном нападал на мужчин, но среди убитых были и три женщины. Убийства, как правило, совершал ударом тупого предмета по голове. Действовал маньяк преимущественно в Битцевском лесу в Москве, от которого и получил прозвище, которое закрепилось за ним в СМИ.

«Битцевский маньяк» с особой жестокостью убивал заведомо беспомощных людей: детей и пожилых, инвалидов и имеющих психические расстройства. В 2007 году Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил его к пожизненному сроку в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизотипическое расстройство. Оно выражается во влечении к убийству с садистскими компонентами.

ФСИН в начале апреля сообщила, что совместно с МВД раскрыла причастность Пичушкина еще к одиннадцати убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. Маньяк, на чьем счету таким образом оказалось уже шестьдесят убийств, заявил о готовности дать признательные показания. Всего Пичушкин собирался совершить 64 убийства - по числу клеток на шахматной доске.