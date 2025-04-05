«Битцевский маньяк» готов рассказать об 11 нераскрытых убийствах

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин заявил о готовности дать показания еще об 11 нераскрытых убийствах после 17 лет в колонии для пожизненно осужденных. Об этом сообщило пресс-бюро ФСИН России.

Преступления, о которых идет речь, были совершены в московском районе Северное Бутово. Жертвами стали мужчины и женщины, уточняется в сообщении.

Причастность осужденного к нераскрытым преступлениям установили ФСИН и МВД. Эти ведомства ведут работу по расследованию преступлений прошлых лет.

Александр Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» с 2008 года. Она расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему 50 лет.

В 1992 году и 2001-2006 годах Пичушкин совершил 48 доказанных на данный момент убийств. Его задержали летом 2006 года после продолжавшихся почти год поисков серийного преступника, совершавшего убийства на территории Битцевского парка.

Пичушкин с особой жестокостью убивал беспомощных людей: пожилых, детей, инвалидов и психически больных. В основном он нападал на мужчин, однако среди жертв были три женщины. Убийства он совершал обычно ударом тупого предмета по голове.

«Битцевский маньяк» утверждал, что убил 60 человек. Всего Пичушкин собирался совершить 64 убийства - по числу клеток на шахматной доске. На нее он приклеивал квадратик с цифрой после каждого убийства.

Экспертиза пришла к выводу, что Пичушкин вменяем, но у него проявляется шизопатическое расстройство с влечением к убийству и садистскими наклонностями.