Welt: парад в Пекине стал предупреждением для США и Тайваня

Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Die Welt.

«Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону», - говорится в материале.

Основной посыл Пекина заключается в том, что вмешательство Штатов в ситуацию с Тайванем может быть рискованным, полагает издание.

Ранее немецкий журнал Spiegel изучил образцы современного вооружения, которое Китай продемонстрировал на параде. По итогам анализа, опрошенные эксперты пришли к выводу, что Пекин превзошел Запад в создании гиперзвуковых ракет.

Не остались без внимания аналитиков современные истребители и боевые вертолеты НОАК, а также темпы создания авианосцев.

Накануне на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад в ознаменование 80-летней годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Почетным гостем на торжествах стал российский лидер Владимир Путин, прилетевший в Китай по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.