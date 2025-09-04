МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: парад в Пекине стал предупреждением для США и Тайваня

Ранее эксперты назвали продемонстрированное на параде в Пекине оружие достойным сверхдержавы.
Ян Брацкий 2025-09-04 03:44:21
© Фото: Wang Peng XinHua Global Look Press

Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Die Welt.

«Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону», - говорится в материале.

Основной посыл Пекина заключается в том, что вмешательство Штатов в ситуацию с Тайванем может быть рискованным, полагает издание.

Ранее немецкий журнал Spiegel изучил образцы современного вооружения, которое Китай продемонстрировал на параде. По итогам анализа, опрошенные эксперты пришли к выводу, что Пекин превзошел Запад в создании гиперзвуковых ракет.

Не остались без внимания аналитиков современные истребители и боевые вертолеты НОАК, а также темпы создания авианосцев.

Накануне на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад в ознаменование 80-летней годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Почетным гостем на торжествах стал российский лидер Владимир Путин, прилетевший в Китай по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

#парад #Китай #оружие #сша #Пекин #Тайвань #Тяньаньмэнь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 