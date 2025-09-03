МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Spiegel: в создании современного оружия Китай опережает Запад

Эксперты по вооружению признали значительный прорыв Китая в создании современного гиперзвукового и ракетного оружия, современных боевых самолетов и авианосцев.
Ян Брацкий 2025-09-03 22:36:58
© Фото: Zheng Huansong XinHua Global Look Press

Вооружения достойные сверхдержавы были продемонстрированы на военном параде в Пекине в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«С технологической точки зрения Китай, возможно, опережает даже США и Запад с его гиперзвуковым оружием <...> На параде в Пекине китайская армия продемонстрировала противокорабельную ракету YJ-17, которая, возможно, транспортирует гиперзвуковой УББ (управляемый боевой блок)», - сказал изданию эксперт по ракетному вооружению Маркус Шиллер.

Кроме того, Китай последовательно укрепляет свои военно-воздушные силы, отметили эксперты. Сегодня КНР одна из лидеров в большинстве областей авиации и космонавтики, что отражается на количественном и качественном уровнях, полагают специалисты.

«Военно-воздушные силы Китая стали больше и современнее, чем когда-либо в своей истории», - отметил эксперт по китайским ВВС Брендан Малвани.

Особое внимание Пекин уделяет авианосным группам. По прогнозам экспертов, к 2040 году в распоряжении НОАК будет уже шесть авианесущих крейсеров, полагает эксперт по Китаю и директор Кильского университета Сара Кирхбергер.

Напомним, в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад. За полтора часа Китай продемонстрировал всю свою боевую мощь. Почетным гостем на мероприятии был российский президент Владимир Путин.

