Посольство проверяет, есть ли россияне среди жертв трагедии в Лиссабоне

Посольство Российской федерации в Португалии уточняет, есть ли россияне среди пострадавших или погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне.

Об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», - уточнили в дипломатическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре португальской столицы сошел с рельсов исторический фуникулер Elevador da Glória.

В результате крушения как минимум пятнадцать человек погибли и около двадцати были ранены. Причина инцидента, по предварительной информации - поломка троса. Вагон потерял устойчивость и врезался в здание. Выяснилось, что фуникулер уже сходил с рельсов в 2018 году, но тогда никто не погиб.