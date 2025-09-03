При крушении исторического фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória. Сообщается о десятках пострадавших. Как минимум пятнадцать человек погибло. Об этом заявило агентство CNN Portugal.

«По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек», - сообщает агентство.

Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр португальской столицы с районом Барриу-Альту. Он был запущен еще в девятнадцатом веке. В 2002 году был признан национальным памятником.

Свыше трех миллионов пассажиров пользуются им ежегодно.

В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но в тот раз никто не пострадал.

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза уже выступил с соболезнованиями семьям погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при крушении. Также президент призвал в скорейшие сроки установить причины произошедшего.