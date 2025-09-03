МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При крушении исторического фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне, по сообщениям властей, возросло до 15 человек.
Сергей Дьячкин 2025-09-03 23:33:49
© Фото: guyelster / X © Видео: guyelster / X

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória. Сообщается о десятках пострадавших. Как минимум пятнадцать человек погибло. Об этом заявило агентство CNN Portugal.

«По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек», - сообщает агентство.

Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр португальской столицы с районом Барриу-Альту. Он был запущен еще в девятнадцатом веке. В 2002 году был признан национальным памятником.

Свыше трех миллионов пассажиров пользуются им ежегодно.

В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но в тот раз никто не пострадал.

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза уже выступил с соболезнованиями семьям погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при крушении. Также президент призвал в скорейшие сроки установить причины произошедшего.

#авария #крушение #Португалия #лиссабон #фуникулер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 