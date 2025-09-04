В Германии накануне муниципальных выборов в крупнейшем в стране регионе, Северном Рейне-Вестфалии, скончались сразу 7 кандидатов. Все они принадлежат к одной партии «Альтернатива для Германии».

«Конечно, у людей масса вопросов. Они подозревают, что эта череда смертей, она вовсе не случайна. И это может дать какой-то толчок в том плане, что АФД наберет еще больше голосов. И даже Маск подключился, сказал, что это вызывает массу вопросов, на которые никто из властей ответы давать не собирается», - заявил депутат Бундестага 20го созыва от партии АдГ Евгений Шмидт.

Именно «АдГ» выступала за отмену санкций и была против поставок оружия Украине. В последнее время ее популярность среди населения резко возросла. Согласно опросам, в день голосования она могла рассчитывать на успех.

В полиции заявили, что оснований говорить о насильственных обстоятельствах ухода из жизни этих людей нет. В качестве причин смерти называют самоубийства и тяжелые заболевания. Ситуация уже повлияла на ход кампании. В ряде округов приходится срочно перепечатывать бюллетени, а избирателям, проголосовавшим досрочно голосовать заново.

До выборов осталось меньше двух недель, они состоятся 14-го сентября. Также представители партии собираются инициировать дополнительное расследование.