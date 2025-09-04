МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: не менее 16 кандидатов умерли перед выборами в Германии

Уточняется, что полиция исключила неестественные причины смерти в первых четырех случаях.
Дарья Ситникова 2025-09-04 17:30:00
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Global Look Press

На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия умерли не менее 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на председателя местного избиркома Монику Виссман.

«Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн - Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти», - указано в материале.

Остальные кандидаты, о которых не было до этого известно, баллотировались не от АдГ. Уточняется, что умерло по одному политику из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии Германии (СвДП), « Зеленых» и других, более мелких политических движений.

Полиция исключила неестественные причины смерти в первых четырех случаях.

Лидер политического движения АдГ Алиса Вайдель ранее сообщала, что четверо кандидатов от этой политической партии внезапно умерли перед местными выборами в земле Северный Рейн - Вестфалия. Умершим было от 59 до 72 лет. Все случаи описаны как «внезапные». Другие обстоятельства случившегося не раскрываются.

#в стране и мире #Выборы #Германия #АДГ #кандидаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 