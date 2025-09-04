Bild: не менее 16 кандидатов умерли перед выборами в Германии

На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия умерли не менее 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на председателя местного избиркома Монику Виссман.

«Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн - Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти», - указано в материале.

Остальные кандидаты, о которых не было до этого известно, баллотировались не от АдГ. Уточняется, что умерло по одному политику из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии Германии (СвДП), « Зеленых» и других, более мелких политических движений.

Полиция исключила неестественные причины смерти в первых четырех случаях.

Лидер политического движения АдГ Алиса Вайдель ранее сообщала, что четверо кандидатов от этой политической партии внезапно умерли перед местными выборами в земле Северный Рейн - Вестфалия. Умершим было от 59 до 72 лет. Все случаи описаны как «внезапные». Другие обстоятельства случившегося не раскрываются.