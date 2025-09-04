МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: США свернут финансирование безопасности стран ЕС, граничащих с Россией

Страны ЕС поражены таким решением Соединенных Штатов и хотят прояснить детали.
Дарья Ситникова 2025-09-04 20:33:53
© Фото: Andrea Hanks, US White House via Global Look P, Global Look Press

США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, которые граничат с Россией. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией», - указано в материале.

На прошлой неделе официальные лица из Пентагона проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не собираются финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах. Данное решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов.

Издание Politico ранее сообщило о том, что стратегия европейских лидеров заключается в том, чтобы потакать Трампу и хвалить его до тех пор, пока он, наконец, не займет более жесткую позицию по отношению к России. По мнению The Wall Street Journal, чтобы смягчить тон американского лидера европейской стороне пришлось пойти на «болезненные уступки».

