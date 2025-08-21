МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: Евросоюз запланировал склонить Трампа к антироссийской позиции

Европейские лидеры намерены хвалить президента США Дональда Трампа до тех пор, пока он не займет более жесткую позицию в отношении России, считает издание Politico.
Сергей Дьячкин 2025-08-21 01:10:39
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Руководство Евросоюза собирается публично поддерживать президента США Дональда Трампа с его инициативами по мирному урегулированию на Украине, чтобы затем любые неудачи в переговорах сторон возложить на Россию.

Такое мнение выразило издание Politico.

Издание отмечает, что европейские политики не верят в искренность намерений России в отношении завершения конфликта.

«Их стратегия заключается в том, чтобы потакать Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он наконец не придёт к такому же выводу и не поймёт, что ему нужно занять более жёсткую позицию по отношению к Кремлю», - пишет Politico про лидеров ЕС.

Ранее политолог и публицист Юрий Самонкин рассказал, что президент США стал активно играть в пользу мирного урегулирования и действительно заинтересован в скорейшем прекращении украинского конфликта. Трамп дал понять, что любые попытки сорвать мирные инициативы чреваты последствиями и потерей полностью всей территории Украины.

