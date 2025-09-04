МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фонд «Защитники Отечества» расширит перечень мер помощи после ранения

Анна Цивилева подчеркнула, что остеоинтеграция с последующим протезированием - одна из самых передовых технологий.
Тимур Шерзад 2025-09-04 15:01:29
© Фото: Фонд «Защитники Отечества» © Видео: Фонд «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» будет расширять перечень мер помощи после ранения для ветеранов специальной военной операции. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. 

«В ближайшее время планируем расширить наш перечень мер помощи, дополнив протезированием после остеоинтеграции - соединения кости с искусственным имплантом. Это одна из самых передовых технологий в протезировании», - рассказала Цивилева.

Все это возможно благодаря высокому уровню развития нейротехнологий в России, подчеркнула Цивилева. В числе уже доступного - кохлеарная имплантация, которая позволяет восстановить слух. А трекеры отслеживания взгляда помогают защитникам с тяжелыми двигательными нарушениями вернуть чувство контроля над своими действиями и окружающей средой.

Ранее сообщалось, что Цивилева посетила медцентр ДФУ, где проходят реабилитацию ветераны специальной военной операции. С начала года там прошли реабилитацию более 300 бойцов.

