Цивилева посетила медцентр ДФУ, где проходят реабилитацию ветераны СВО

С начала года в медцентре Дальневосточного федерального университета прошли реабилитацию более 300 бойцов.
Ян Брацкий 2025-09-04 05:50:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

VR-технологии и тренажеры с джойстиками используют на Дальнем Востоке для восстановления бойцов спецоперации. Конкретно - в медицинском комплексе Дальневосточного федерального университета.

Больше трехсот героев СВО прошли там реабилитацию с начала этого года. В основном, военнослужащие из Приморского края, но были и пациенты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня центр посетила заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она рассказала, что 11 дальневосточных филиалов организации сопровождают почти 40  тысяч человек. За два года рассмотрели 160 тысяч обращений.

«Самыми популярными темами обращений на протяжении долгого времени остается назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, юридическая помощь, получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего  ветерана», - рассказала Цивилева.

Замминистра добавила, что была проведена большая работа по систематизации мер поддержки.

Сейчас любой военнослужащий может зайти на портал Госуслуги и увидеть субсидии и льготы, которые ему полагаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

#Минобороны РФ #Дальний Восток #Медцентр #реабилитация #дфу #СВО #цивилева
