В РАН слова «кринж» и «катка» назвали уже старыми

Новизна текущей ситуации с речью состоит в том, что благодаря Интернету жаргонизмы очень быстро и широко распространяются.
Виктория Бокий 2025-09-04 13:30:15
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

«Кринж», «катка» - это уже довольно старые слова. Молодежный сленг постоянно обновляется и на данный момент не теряет популярности. Это происходит из-за того, что подростки всегда хотят отгородиться от мира взрослых, создать какой-то свой мир, в котором есть собственный язык. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала ведущий научный сотрудник Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, лингвист Ирина Левонтина.

Специалист объяснила, что это языковое явление, когда люди старшего поколения не понимают, что говорит молодежь, совершенно обычное. Ведь принцип жаргона заключается в том, что он непонятен тем, кто не входит в тот круг людей, которые используют сленговые слова в речи.

Новизна текущей ситуации с речью состоит в том, что благодаря Интернету жаргонизмы очень быстро и широко распространяются.

«Одно дело, когда слово передается от человека к человеку при личном общении. Другое дело, когда кто-то что-то сказал - и тут же десятки, сотни тысяч подписчиков увидели, репостнули, и это дальше распространилось», - пояснила специалист.

Как добавила собеседница телеканала, у молодежного сленга есть еще одна интересная и важная функция - языковая лаборатория. Она упомянула и об этапе языкового творчества, который наступает в тот момент, когда молодое поколение только овладевает языком.

Психологический аспект в использовании непонятных большинству людей слов тоже немаловажен. По словам лингвиста, изобилие сленга в речи может также служить способом сопротивления давлению окружающих.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке президенту России Владимиру Путину объяснили, как молодежь использует слова «чилловая катка», «трабл» и «кринж», с помощью интерактивной экспозиции «Уникальный русский язык».

