МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

После ЧП с фуникулером в Лиссабоне объявили траур, число жертв выросло до 17

Число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне возросло до 17.
Екатерина Пономарева 2025-09-04 12:13:16
© Фото: Xun Wei, Global Look Press

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о жертвах трагического инцидента с фуникулером «Глория». Об этом сообщил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Число погибших в ЧП в Лиссабоне возросло до 17. В результате крушения фуникулера пострадали 23 человека. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, пишет португальская газета Observador. Президент Португалии выразил соболезнования семьям погибших. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

Напомним, в Лиссабоне 3 сентября фуникулер «Глория» сошел с рельсов и перевернулся. Посольство РФ в Португалии проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших.

#траур #Португалия #лиссабон #фуникулер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 