Франция выписала Google рекордный штраф на 325 миллионов евро

Французские власти оштрафовали компанию Google на 325 миллионов евро. Причина - несоблюдение правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей. Об этом заявило Управление по защите персональных данных Франции (CNIL).

«За показ рекламы между электронными сообщениями пользователей Gmail без их согласия и за вставку отслеживающих элементов при создании аккаунтов Google», - говорится в официальной формулировке управления.

Отслеживающие элементы, известные как «куки-файлы» (cookie), могут отследить активность пользователя в интернете. К ним относятся предпочтения, история посещений сайтов, нажатия на рекламу. Это помогает персонализации рекламы пользователя. Хотя «куки-файлы» и не предназначены для кражи паролей, они могут собирать данные о местоположении и используемом устройстве.

Ранее МВД России сообщало о новой схеме мошенников с письмами Google. Они используют официальное письмо от компании, при этом меняя текст. Пользователь получает письмо от легитимного отправителя, содержащее ссылку на ресурс, который только выглядит как легитимный. Но если ввести на сайте данные, они попадут к аферистам. Правоохранители посоветовали пользователям Gmail не переходить по ссылкам из писем в электронной почте, пока компания не устранит уязвимость.