МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с письмами Google

Злоумышленники подделывают письма от компании и изменяют их содержание.       
Ирина Егорова 2025-05-16 05:25:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мошенники нашли способ использовать уязвимость Google - они используют официальное письмо от компании, при этом меняя текст.

Пользователь получает письмо от легитимного отправителя, которое ведет на с виду легитимный ресурс, однако введенные на этом сайте данные, окажутся у мошенников.

О новой схеме аферистов рассказал RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которое ведет на фишинговый сайт, замаскированный под Google, например sites.google.com... Однако данные, вводимые на данном ресурсе, окажутся у мошенников»,  - объясняют силовики.

В качестве рекомендаций, правоохранители посоветовали пользователям Gmail не переходить по ссылкам из электронных писем до тех пор, пока данная уязвимость не будет устранена.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ. В последнее время участились случаи, когда мошенники через рассылки в мессенджерах предлагают выпускникам скачать ответы на экзамены. Перейдя по ней, на устройство скачивается вредоносное ПО и «похищает» данные.

#МВД #Мошенники #письма #обман #схема #электронная почта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 