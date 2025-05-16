Россиян предупредили о новой схеме мошенников с письмами Google

Мошенники нашли способ использовать уязвимость Google - они используют официальное письмо от компании, при этом меняя текст.

Пользователь получает письмо от легитимного отправителя, которое ведет на с виду легитимный ресурс, однако введенные на этом сайте данные, окажутся у мошенников.

О новой схеме аферистов рассказал RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которое ведет на фишинговый сайт, замаскированный под Google, например sites.google.com... Однако данные, вводимые на данном ресурсе, окажутся у мошенников», - объясняют силовики.

В качестве рекомендаций, правоохранители посоветовали пользователям Gmail не переходить по ссылкам из электронных писем до тех пор, пока данная уязвимость не будет устранена.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ. В последнее время участились случаи, когда мошенники через рассылки в мессенджерах предлагают выпускникам скачать ответы на экзамены. Перейдя по ней, на устройство скачивается вредоносное ПО и «похищает» данные.