Утверждение о том, что Россия - это главная угроза, является исторической ошибкой. Об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!»,- сказал Саркози.

Он отметил, что на данный момент Россия играет большую роль на международной арене, пишет Life.ru.

«Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», - добавил экс-президент Франции.

Портал AgoraVox ранее писал, что президент Франции Эммануэль Макрон, продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.