МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-президент Франции Саркози назвал исторической ошибкой вражду с РФ

Он обратил внимание на то, что на данный момент РФ играет большую роль на международной арене.
Дарья Ситникова 2025-09-03 22:51:00
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Утверждение о том, что Россия - это главная угроза, является исторической ошибкой. Об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!»,- сказал Саркози.

Он отметил, что на данный момент Россия играет большую роль на международной арене, пишет Life.ru.

«Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», - добавил экс-президент Франции.

Портал AgoraVox ранее писал, что президент Франции Эммануэль Макрон, продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.

#Россия #Франция #Николя Саркози #международная арена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 