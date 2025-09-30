Мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения

У телефонных мошенников приобрела популярность новая схема обмана, в которой используются дни рождения потенциальных жертв. Об этом сообщила в разговоре с РИА Новости руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Она рассказала, что аферисты звонят жертве утром, представляясь курьерами и извещая о якобы предназначенном человеку подарке. Расчет делается на то, чтобы именинник или именинница сообщили свой адрес и паспортные данные. Добившись того, чтобы жертва аферы отправила СМС-код, злоумышленники похищают деньги с банковского счета.

«Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет», - объяснила глава комитета по развитию гражданского общества.

Лантратова подчеркнула, что похожие схемы мошенники применяли ранее с доставкой цветов. По ее словам, граждане не сразу понимают, что их пытаются обмануть, так как в собственный день рождения чувствуют себя расслабленными и счастливыми.

По мнению депутата, для того, чтобы пресечь рост количества таких преступлений, необходимо системное решение.

Лантратова предлагает внедрить обязательную верификацию курьерских служб. Для этого необходимо создать базу легальных компаний. Личности курьеров надо проверять по примеру той системы, что используется сервисами такси.

Как считает глава думского комитета, это позволит резко снизить число мошеннических схем, в которых задействованы курьеры. Кроме этого, повысится и качество доставки.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, когда аферисты рассылают СМС под видом уведомлений от антифрод-системы (программы для мониторинга, выявления и блокировки мошеннических транзакций), в которых говорится, что для перевода денег необходимо подтвердить получателя и отправить встречный запрос.