В МВД сообщили о новой схеме мошенников с «подтверждением переводов»

Мошенники требуют подтверждение получателя для перевода денежных средств, а после запрашивают встречный перевод в размере 49 900 рублей.
Виктория Бокий 2025-09-29 15:50:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники придумали новый способ обмана. На этот раз они начали рассылать СМС под видом уведомлений от антифрод-системы (программы для мониторинга, выявления и блокировки мошеннических транзакций), в которых говорится, что для перевода денег необходимо подтвердить получателя и отправить встречный запрос. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства приводится в пример СМС от афериста, в котором говорится, что «для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя», а после якобы нужно запросить «встречный перевод в размере 49 990 рублей».

«Злоумышленники любят прятаться за "официальными" словами, придумывать страшные предупреждения, должности и даже новые госорганы», - напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме. Теперь злоумышленники стали маскировать вредоносные программы для кражи персональных данных под новые версии банковских приложений.

#в стране и мире #Мошенники #обман #МВД России #новая схема
