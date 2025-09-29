МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
После атаки дронов в подмосковном Воскресенске погибли бабушка и внук

Минувшей ночью над Московским регионом были уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа.
Ян Брацкий 2025-09-29 09:33:09
Пожилая женщина и ее шестилетний внук погибли этой ночью в подмосковном Воскресенске из-за удара украинских дронов. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С его слов, минувшей ночью силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Воскресенском и Коломной.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека - 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», - написал Воробьев.

Кроме того, в некоторых домах в Воскресенске выбиты стекла, фасады посечены осколками, отсутствует уличное освещение.

Других пострадавших от налета вражеских беспилотников нет, уточнил Воробьев. Он также выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать помощь всем пострадавшим, в том числе с временным размещением.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы. Всего было сбито 78 дронов. Из них четыре - над Московским регионом.

