Оппозиционные партии Молдавии на выборах в парламент набирают 49,8%, а правящая партия «Действие и солидарность» - 50,2%. Победить ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов.

Согласно данным Центризбиркома, избирательный порог сумели преодолеть «Патриотический блок» - 24,17% голосов, блок «Альтернатива» - 7,96%, «Наша партия» - 6,2%, партия «Демократия дома» - 5,62%.

По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный «Патриотический блок» - 28,25% голосов, блок «Альтернатива» - 9,22%, «Наша партия» - 6,35%, партия «Демократия дома» - 5,72%.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Явка на них превысила 52%.

Годом ранее похожая ситуация уже наблюдалась в Молдавии, но только на президентских выборах. В ноябре 2024 года проходил второй тур выборов главы Молдавии, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

Тогда после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, а Санду - 48,81%. Однако после обработки протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, а Стояногло - 44,67%.

В разговоре со «Звездой» политолог Михаил Ахремцев назвал парламентские выборы в Молдавии самыми грязными за всю историю демократии этой страны.