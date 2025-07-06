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Путин заявил о всенародной общественной поддержке бойцов спецоперации

Глава государства отметил, что Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития
Игнат Далакян 2025-07-06 16:04:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил о всенародной общественной поддержке бойцов специальной военной операции. Глава государства выступил на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

«Наши Вооруженные силы, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку», - отметил российский лидер.

Владимир Путин добавил, что Российская Федерация добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития. Глава государства подчеркнул, что вместе россияне представляют собой колоссальную и несокрушимую силу в своей правоте и единстве.

Также российский президент сообщил, что на поддержку СВО в рамках акции «Все для Победы» было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств.

Владимир Путин на форуме также почтил память генерала Гудкова и других бойцов минутой молчания. Верховный главнокомандующий российскими войсками подчеркнул, что погибший Гудков был настоящим русским офицером.

#в стране и мире #Владимир Путин #Народный фронт #СВО
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