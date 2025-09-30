МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал важное объявление из Овального кабинета

Об этом сообщается в расписании президента США.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 06:13:16
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп собирается сделать объявление из Овального кабинета. Как сообщает RT со ссылкой на расписание американского президента, оно состоится 30 сентября в 18.00 по московскому времени.

Тема объявления пока не раскрывается.

Ранее вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Вэнс прямо сказал, что, по его мнению, произойдет приостановка работы правительства, поскольку продолжается тупиковая ситуация в вопросе о том, как сохранить финансирование.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #официальное заявление #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 