Трамп анонсировал важное объявление из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп собирается сделать объявление из Овального кабинета. Как сообщает RT со ссылкой на расписание американского президента, оно состоится 30 сентября в 18.00 по московскому времени.

Тема объявления пока не раскрывается.

Ранее вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Вэнс прямо сказал, что, по его мнению, произойдет приостановка работы правительства, поскольку продолжается тупиковая ситуация в вопросе о том, как сохранить финансирование.