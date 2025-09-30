Уиткофф связал новый план Трампа по Газе с Украиной

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф в интервью для телеканала Fox News.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Может, даже, будет применено к России и Украине», - поделился госслужащий.

По словам Уиткоффа, оба вооруженных конфликта нуждаются в мирном урегулировании. План по разрешению конфликта в Газе уже есть, а на Украине пока нет.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф может покинуть пост спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку в конце этого года. Прорыв в урегулировании военного конфликта в Секторе Газа возможно ускорит его уход. Бизнесмен занимает свою должность с ограниченным сроком службы - 130 дней. Его основная работа заключалась в урегулировании конфликта в Газе.

В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принял израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Американский лидер представил свой план, состоящий из 20 пунктов. Нетаньяху согласился с его положениями.