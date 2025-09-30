МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уиткофф связал новый план Трампа по Газе с Украиной

Уиткофф считает, что оба вооруженных конфликта нуждаются в мирном урегулировании.
Екатерина Пономарева 2025-09-30 05:44:54
© Фото: IMAGO/Francis-Chung/Pool-via-C, Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф в интервью для телеканала Fox News.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Может, даже, будет применено к России и Украине», - поделился госслужащий.

По словам Уиткоффа, оба вооруженных конфликта нуждаются в мирном урегулировании. План по разрешению конфликта в Газе уже есть, а на Украине пока нет.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф может покинуть пост спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку в конце этого года. Прорыв в урегулировании военного конфликта в Секторе Газа возможно ускорит его уход. Бизнесмен занимает свою должность с ограниченным сроком службы - 130 дней. Его основная работа заключалась в урегулировании конфликта в Газе.

В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принял израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Американский лидер представил свой план, состоящий из 20 пунктов. Нетаньяху согласился с его положениями.

#Украина #Газа #план трампа #Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 