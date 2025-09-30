Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,7 км. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Шлейф от вулкана распространяется в восточно-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути нет населенных пунктов.

Если ветер изменится, возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке возрастом 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Находится в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Этот вулкан активно извергался в 2023 году и в 2024 году после землетрясения. В этом году Шивелуч тоже проявляет активность.