Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 километров

В Камчатском крае зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту до 8 тысяч метров. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем Telegram-канале, ссылаясь на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Пепловый выброс произошел утром 17 мая на высоту до 8000 метров»,- написал региональный ГУ МЧС.

По их информации, шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. В случае изменения направления ветра возможно оседание небольшого количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского и Тигильского округов, а также Караганиского района.

Указано, что сейчас в населенных пунктах пепел не выпадает. Шивелучу присвоили оранжевый код авиационной опасности.

В конце прошлого месяца в восточной части Камчатки образовалось облако вулканического пепла, в результате выброса четыре населенных пункта накрыло золой.