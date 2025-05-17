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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 километров

Шивелучу присвоили оранжевый код авиационной опасности.
Дарья Ситникова 2025-05-17 01:45:00
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости

В Камчатском крае зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту до 8 тысяч метров. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем Telegram-канале, ссылаясь на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Пепловый выброс произошел утром 17 мая на высоту до 8000 метров»,- написал региональный ГУ МЧС.

По их информации, шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. В случае изменения направления ветра возможно оседание небольшого количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского и Тигильского округов, а также Караганиского района.

Указано, что сейчас в населенных пунктах пепел не выпадает. Шивелучу присвоили оранжевый код авиационной опасности.

В конце прошлого месяца в восточной части Камчатки образовалось облако вулканического пепла, в результате выброса четыре населенных пункта накрыло золой. 

#Камчатский край #выброс пепла #вулкан шивелуч #оранжевый код авиационной опасности
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