Кипр приостановил прием заявок на визы в РФ

Консульства Республики Кипр в Москве приостановили прием заявок на визы с 29 сентября до 3 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства республики в Москве.

Также консульства Кипра в столице, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре по техническим причинам приостановили аккредитацию всех туристических агентств с 30 сентября до дальнейшего уведомления. Из-за этого не принимаются заявки на визы от туристических агентств.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) добавила, что кипрские консульства в РФ продолжат прием заявлений на визы 6 октября.

До этого стало известно, что визовые центры Чехии прекратили свою работу в России с 30 сентября. Центры в столице перестали принимать заявления с 29 сентября, а в регионах с 26 числа.