«Приговор всей Молдове»: Таубер прокомментировала решение кишиневского суда

Исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер прокомментировала свой приговор в разговоре со «Звездой». По ее словам, данное решение будет оспорено, а политический блок продолжит действовать в интересах молдавских граждан.

«Это приговор не мне, а приговор всей Молдове. Мы четко понимаем, что инакомыслие будет наказываться именно так: сроками, арестами, обысками и всяческими гонениями», - начала политик.

Суд постановил Таубер лишение свободы сроком на семь лет и шесть месяцев, а также конфискацию имущества. Кроме этого, ей на пять лет запретили занимать публичные должности, а также обязанности, связанные с финансами в политических партиях.

«Такой срок и такое наказание для меня это честь. Это означает, что мы команда политического блока "Победа" Илана Шора делаем все правильно. Это означает, что борьба должна продолжаться, иначе каждого из наших сограждан может постигнуть та же учесть», - добавила она.

Таубер упомянула, что ее команда будет действовать только в интересах молдавских граждан. А данное решение суда будет оспорено, политик будет бороться на всех национальных и международных уровнях.

«Это странно, когда в России тебя награждают орденом Дружбы, а твоя родная страна приговаривает почти к восьми годам заключениям тюрьмы», - заключила молдавский политик, добавив, что за этими действиями стоит «кучка европейских бандитов».

Напомним, кишиневский суд приговорил Таубер к семи с половиной годам тюрьмы. Вердикт был вынесен без ее участия. По словам защиты депутата, прокурор представил суду выдуманную версию о финансировании партии «Шор».