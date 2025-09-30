МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кишиневский суд приговорил Марину Таубер к семи с половиной годам тюрьмы

Таубер и другие молдавские оппозиционеры назвали приговор незаконным, говоря, что прокурор представил кишиневскому суду выдуманную версию о финансировании партии «Шор».
Дарья Ситникова 2025-09-30 20:19:11
© Фото: Родион Прока, Sputnik РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Кишиневе приговорил оппозиционного депутата парламента Молдавии Марину Таубер к семи с половиной годам тюрьмы. Вердикт был вынесен без ее участия.

Политик покинула республику еще в январе этого года, после того, как судом было снято ограничение на ее выезд. А на сегодняшнем заседании ее объявили в розыск.

Таубер и другие молдавские оппозиционеры назвали приговор политическим и незаконным. По словам защиты депутата, прокурор представил суду Кишинева выдуманную версию о финансировании партии «Шор».

По мнению Таубер, за делом стоят президенты страны Майя Санду и ее партия действия и солидарности. Власти Молдавии уже давно перешли к репрессивным мерам против оппозиционных политиков. Их задерживают за посещение России, возбуждаются уголовные дела.

До этого Марина Таубер рассказала, как отразятся результаты парламентских выборов на будущем Молдавии и Приднестровья. По ее словам, в результатах выборов представлены нереальные цифры, они в наглую нарисовали цифры.

#Молдова #кишинев #суд #Приговор #таубер
