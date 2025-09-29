Исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер рассказала, как отразятся результаты парламентских выборов на будущем Молдавии и Приднестровья.

По ее словам, «западных кураторов» Молдова интересует с точки зрения географического положения. С каждым разом они все больше наглеют из-за своей безнаказанности. В результатах выборов представлены нереальные цифры, они в наглую нарисовали цифры. Для этого было сделано все, чтобы они могли сами написать, где и какой результат они хотят.

Сайт ЦИКа зависал, до утра было невозможно опубликовать результаты. Это произошло из-за того, что всю ночь они натягивали себе большинство голосов. Европейцы поощряют такое поведение, для них Молдавия как «подопытный кролик».

«Мы видим и чувствует поддержку только со стороны Российской Федерации. Международное сообщество как будто замерло, как только что-то происходит со стороны оппозиции сразу начинается крик о том, что это действие России. Однако все эти нарушения и прямое вмешательство в дела суверенного государства Молдова, а также выборов со стороны европейских чиновников, остаются абсолютно никак не замеченными», - сказала Таубер.

Она также отметила, что протесты будут усиливаться вне зависимости от того, хочет ли этого Майя Санду. Они пытаются подавить протесты, но у них это не получается.

«Мы уверены, что в ближайшее время будут повторные честные выборы. То, чего мы будем добиваться, то о чем говорил сегодня наш лидер Илан Шор. Потому что выборы, которые прошли вчера, мы, блок "Победа", их не признаем», - добавила исполнительный секретарь.

По ее словам, блок «Победа» и дальше будет продолжать все усилия, чтобы освободить страну. Захват власти произошел вчера европейцами, которые сделали из страны «колонию».

«Есть шанс избежать втягивания Кишинева в конфликт, только если Санду уйдет из власти. Они ведут Молдову по сценарию Украины. Ничего хорошего ждать не стоит, если не получится их прогнать. С нашей стороны мы будем продолжать борьбу. Мы понимаем, что в их руках сейчас абсолютно все, но ни один тоталитарный режим в стране не задерживался надолго», - заключила Таубер.

Напомним, в минувшее воскресенье в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Явка на них превысила 52%. Оппозиционные партии страны на выборах в парламент набрали 49,8%, а правящая партия «Действие и солидарность» - 50,2%. Данные ЦИК Молдавии свидетельствует о том, что победить ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.