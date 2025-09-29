МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Молдавский депутат обьяснила, что ждет страну после «выборов»

Марина Таубер также сообщила, что блок «Победа» и дальше будет продолжать все усилия, чтобы освободить страну.
Дарья Ситникова 2025-09-29 20:38:41
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер рассказала, как отразятся результаты парламентских выборов на будущем Молдавии и Приднестровья.

По ее словам, «западных кураторов» Молдова интересует с точки зрения географического положения. С каждым разом они все больше наглеют из-за своей безнаказанности. В результатах выборов представлены нереальные цифры, они в наглую нарисовали цифры. Для этого было сделано все, чтобы они могли сами написать, где и какой результат они хотят.

Сайт ЦИКа зависал, до утра было невозможно опубликовать результаты. Это произошло из-за того, что всю ночь они натягивали себе большинство голосов. Европейцы поощряют такое поведение, для них Молдавия как «подопытный кролик».

«Мы видим и чувствует поддержку только со стороны Российской Федерации. Международное сообщество как будто замерло, как только что-то происходит со стороны оппозиции сразу начинается крик о том, что это действие России. Однако все эти нарушения и прямое вмешательство в дела суверенного государства Молдова, а также выборов со стороны европейских чиновников, остаются абсолютно никак не замеченными», - сказала Таубер.

Она также отметила, что протесты будут усиливаться вне зависимости от того, хочет ли этого Майя Санду. Они пытаются подавить протесты, но у них это не получается.

«Мы уверены, что в ближайшее время будут повторные честные выборы. То, чего мы будем добиваться, то о чем говорил сегодня наш лидер Илан Шор. Потому что выборы, которые прошли вчера, мы, блок "Победа", их не признаем», - добавила исполнительный секретарь.

По ее словам, блок «Победа» и дальше будет продолжать все усилия, чтобы освободить страну. Захват власти произошел вчера европейцами, которые сделали из страны «колонию».

«Есть шанс избежать втягивания Кишинева в конфликт, только если Санду уйдет из власти. Они ведут Молдову по сценарию Украины. Ничего хорошего ждать не стоит, если не получится их прогнать. С нашей стороны мы будем продолжать борьбу. Мы понимаем, что в их руках сейчас абсолютно все, но ни один тоталитарный режим в стране не задерживался надолго», - заключила Таубер.

Напомним, в минувшее воскресенье в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Явка на них превысила 52%. Оппозиционные партии страны на выборах в парламент набрали 49,8%, а правящая партия «Действие и солидарность» - 50,2%. Данные ЦИК Молдавии свидетельствует о том, что победить ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.

#Молдавия #Выборы #Майя Санду #наш эксклюзив #мария таубер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 