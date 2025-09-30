Политолог объяснил, чего ждать от милитаристских заявлений Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет сделал ряд громких милитаристских заявлений на масштабном заседании американских генералов, так как понял, что либеральные ценности противоречат не только республиканскому и консервативному мировоззрению, но и духу армии. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал политолог, американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, президент США Дональд Трамп позиционирует себя как «главный друг армии» и военно-промышленного комплекса.

«Я напомню, что он (Трамп. – Прим. ред.) и военный парад провел, и все выступления у него на фоне истребителей на военной базе, и их министерство обороны, переименованное в министерство войны», - перечислил собеседник телеканала.

Как отметил Блохин, неотъемлемым элементом возврата к былому американскому величию является усиление обороноспособности США.

«Поэтому очевидно, что трансгендерам* и всем этим либеральным ценностям не место в таком учреждении», - заключил эксперт.

Напомним, что сегодня в Пентагоне проходит масштабное заседание американских генералов. Его собрал министр обороны США Пит Хегсет. Там же он сделал ряд громких милитаристских заявлений. Например, что Соединенные Штаты должны готовиться к войне ради «защиты мира».

Кроме того, американский министр обороны подчеркнул, что в армии США больше не будет никаких «мужиков в платьях», а также уйдет культура разнообразия, идентичности и «гендерные заблуждения».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.