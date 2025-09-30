МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог объяснил, чего ждать от милитаристских заявлений Хегсета

Неотъемлемым элементом возврата к былому американскому величию является усиление обороноспособности США.
Виктория Бокий 2025-09-30 19:29:58
© Фото: Kyle Mazza CNP for NY Post Consolidated News Photos, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны США Пит Хегсет сделал ряд громких милитаристских заявлений на масштабном заседании американских генералов, так как понял, что либеральные ценности противоречат не только республиканскому и консервативному мировоззрению, но и духу армии. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал политолог, американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, президент США Дональд Трамп позиционирует себя как «главный друг армии» и военно-промышленного комплекса.

«Я напомню, что он (Трамп. – Прим. ред.) и военный парад провел, и все выступления у него на фоне истребителей на военной базе, и их министерство обороны, переименованное в министерство войны», - перечислил собеседник телеканала.

Как отметил Блохин, неотъемлемым элементом возврата к былому американскому величию является усиление обороноспособности США.

«Поэтому очевидно, что трансгендерам* и всем этим либеральным ценностям не место в таком учреждении», - заключил эксперт.

Напомним, что сегодня в Пентагоне проходит масштабное заседание американских генералов. Его собрал министр обороны США Пит Хегсет. Там же он сделал ряд громких милитаристских заявлений. Например, что Соединенные Штаты должны готовиться к войне ради «защиты мира».

Кроме того, американский министр обороны подчеркнул, что в армии США больше не будет никаких «мужиков в платьях», а также уйдет культура разнообразия, идентичности и «гендерные заблуждения».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

